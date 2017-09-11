雨天駕車視線受阻 護士撞上9旬老翁害喪命

2017-09-11 12:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓女護士去年3月23日晚間駕返回宿舍時，遇到滂沱大雨，影響前方視線，行經基金一路某巷內時，不慎撞上一名9旬的郭姓老翁，害老翁傷重不治。警方依過失致死罪，將陳女移送法辦。基隆地方法院近日審結，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，考量她無前科紀錄且與被害屬達成和解，予以緩刑2年。

檢警調查，案發當晚29歲陳姓女護士與友人晚間聚餐後，獨自駕車返回醫院宿舍，因雨勢較大加上對象車燈太亮，陳女根本看不到車前狀況，等看到郭姓老翁時，已經來不及，直接撞上。

醫護人員檢視老翁的傷勢，發現他有創傷性硬腦膜下出血、骨盆骨折等傷，導致多重器官衰竭，搶救無效身亡。

「對向車燈太亮，我看到伯伯的時候，已經來不及了」陳女向警方表示，自知雨勢很大，車速不敢太快，但經過案發地點時，剛好對向一輛汽車的大燈照著自己的眼部，等看到老翁時，已經撞上，擋風玻璃也全部碎裂。

警方調閱陳女車上的行車紀錄器畫面，發現她說詞屬實，只見對向車燈一閃，駕駛完全沒有辦法看見前方狀況，等視線恢復時，穿著暗色系衣物、撐著深藍色雨傘的郭翁，突然在車前出現，駕駛難以閃避。

基隆市警交通隊交安組長李文雄表示，雨天容易受雨滴及對向車燈影響視線，所以務必減速慢行，而長者在晨、夜外出時，應穿著亮色系衣物，最好配戴反光配飾，以免發生危險。