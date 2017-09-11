逃家「皮皮」餓到沒力 警察一樣助牠返家

2017-09-11 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕小鸚鵡「皮皮」鳥如其名平常就很頑皮，日前竟聰明到自己開了鳥籠的門飛出去玩耍，結果這麼一個「飛向自由」的舉動讓牠獨自在外流浪了3天，最後因為肚子太餓竟天真的飛到民眾肩膀上討食物，還好拾獲民眾主動送到警所，「鳥歸原主」喜劇收場。

前下天下午3點多，一名民眾走進台中市第二分局永興派出所，無辜的用手指著肩膀上的不速之客-一隻小鸚鵡對警察說:「請問這個…可以請你們協助處理?牠停在我的肩膀上不肯離開」。

警員曾志忠對這特殊的拾得物訝異的瞪大眼睛，如此卡哇伊的彩色小鸚鵡則是不怕生的在民眾肩上左右跳動，還有員警好奇的想與牠對話，可惜人鳥溝通不良，幸好曾員平時即對小動物十分喜愛，眼尖發現鸚鵡腳上有名字及飼主電話的金屬環。

經聯繫才發現，原來鸚鵡「皮皮」的飼主是常與所內員警一同維護交通的蔡姓義交，果然是警民一家親，小鸚鵡也不認生的與員警親熱互動，加上牠非常活潑、親人，所內原本嚴肅的氣氛也因為這名小嬌客活絡起來，紛紛圍過來跟「皮皮」打招呼。

約莫20分鐘後，飼主匆忙趕到派出所，表示皮皮平常就很頑皮，這次竟然聰明到自己開了鳥籠的門飛出去玩耍還在外流浪了3天，而「皮皮」畢竟是人類飼養的寵物已無在野外求生的能力，可能因為肚子太餓，天真的飛到民眾肩膀上討食物，還好拾獲民眾能主動送到派出所。