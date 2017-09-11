紙杯也能當吸食器！警摩鐵逮超克難毒蟲

2017-09-11 12:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢分局普仁派出所警力，今天凌晨在中壢區華夏路一家汽車旅館臨檢，查獲24歲陳姓男子、22歲游姓男子2人，持有K他命毒品2包（毛重2.35公克、毛重0.61公克）、K他命捲菸1支、MDMA咖啡包4包。

警方進門臨檢，看見房內陳、游2人眼神迷茫，隨即在桌上有看見愷他命粉末及毒品咖啡包，並發現2男超克難的使用紙杯當作毒品吸食器，經小心翼翼把杯內的毒品粉沫倒出後，2男當場露餡認罪，坦承有抽愷他命毒品香菸，訊後被依毒品危害防治條例送辦。

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