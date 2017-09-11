開毒趴助興 「梅錠加咖啡」一點都不浪漫

2017-09-11 12:09

〔記者許國楨／台中報導〕林姓年輕人車內攜帶大批毒咖啡包及梅錠趕著開趴助興，途中因任意變換車道且連大燈都沒開被台中警局保大警網攔查，他情急下將毒品塞到中央扶手的置物箱內企圖掩人耳目，卻不慎掉出一包毒咖啡在夾縫中，就這樣當場被眼尖員警看到，連同其他毒品一併露餡被送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊小隊長陳良套當晚帶班巡經北區中清路時，發現一輛行駛中的自小客頭燈未開，且任意變換車道未打方向燈直覺有異攔查，示意24歲的林姓駕駛搖下車窗受檢時，只見林男神色慌張言詞閃爍，車內還飄出一陣濃濃K他命刺鼻異味。

員警此時已心裡有數，經林男同意打開車門檢視，隨即在車內中央排檔下方夾縫上，發現1包咖啡包懸在哪裡詢問「你這包是啥」時，只見林男臉一沉，心虛的回答說好像是咖啡包，員警見狀將咖啡包取下另用手輕輕拿開夾板拿開，竟然有毒咖啡包30包（181.8公克）及毒梅錠25顆（毛重37.95公克）。

經員警初步檢驗，咖啡包及梅錠均摻有安非他命及搖頭丸等毒品陽性反應，林男供稱，毒品是透過玩手遊遊戲向認識的網友購買的，原本是準備趕往開趴時助興使用，因為剛好遇見巡邏車一時心急趕緊找個地方塞，沒想到剛好掉出1包咖啡包出來，實在「有夠衰」；員警則拿出前陣子因為參加毒趴而過世的女模案給林男聽，要他別再拿生命開玩笑了，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆