槍殺妻子嗆法官不敢判死 延押庭哭喊判太重

槍殺妻子的施姓男子二審被判無期徒刑，今在高院延押庭仍稱「判太重了」。（記者楊國文攝）

2017-09-11 12:13

〔記者楊國文／台北報導〕曾對妻子家暴的施姓男子，懷疑妻子有外遇，竟當眾以行刑式手法槍殺妻子，還要小姨子不要出庭，並撂話「不然我一定打死她」，法庭上還嗆法官不敢判他死刑，一、二審均判施無期徒刑，逃過一死，全案上訴最高法院，並囑託高院於今召開延押庭，檢方仍認為施男惡性重大應判死，施則稱判他無期徒刑乃「判太重了」，高院庭畢將施男還押。

施男今上午被提訊時，本報詢問他是否願意向被害家屬表達悔意時，雙手合十深深一鞠躬，隨即進入法庭。

但本案高院開庭時，被害人妹妹庭外受訪指施男「一直說謊、演戲、狡辯」，她要站出來讓法官聽到被害人家屬心聲，希望改判施男死刑，「這是給我姊姊一個交代！」

現年46歲的施男，婚後常因瑣事暴怒，對妻子施暴，前年因涉性侵案遭羈押，妻子趁機逃往新北市汐止區躲藏。

施男出獄後，多次傳簡訊求妻子回家未獲回應，經四處打聽得知妻子在汐止的寵物店工作，隨即北上找人，他懷疑妻子外遇，做人工流產，去年3月持槍赴寵物店談判，交談短短17秒，就朝妻子的眉心開槍，妻子當場慘死街頭，施逃亡5天後投案。

偵、審期間，施男辯稱與妻子拉扯時「不小心」擊發，曾哭著說他很愛妻子，並在看守所內抄佛經打算燒給妻子，但開庭時卻嗆聲「她再活一次，我再殺她一次！」甚至對妻娘家所委任的律師比出開槍手勢，嗆小姨子若敢出庭，「我一定打死她！」

一審期間，施男嗆聲法官「想判死刑，你也不敢」，法警見狀要求施男不可挑釁，將他帶回候審室還押。一審認定施男因懷疑妻子移情別戀，又對妻子人工流產不諒解，才痛下殺手，與無端殺人有「一線之隔」，今年一月判他無期徒刑。檢方不服，上訴高院。

高等法院審理時，施男一改先前兇狠嗆妻子妹妹態度，改口向她道歉表示「我錯得很徹底，十二萬分對不起，我知道原諒要很大勇氣，我不奢求妳原諒」，高院今年七月審結，仍判施男無期徒刑；施男和檢方均不服，上訴最高法院。