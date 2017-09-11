已婚連長外遇女上士 陸戰隊工作日誌變成「性愛日誌」

圖為海軍陸戰隊搶灘示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-09-11 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕海軍陸戰隊99旅衛生連傳出不倫戀，一名王姓已婚男連長與已婚女上士「外遇」，甚至還讓女上士「干政」，諸多任務分派都變成女上士決定，引發基層士兵反彈，男連長妻子也因為不滿先生亂搞外遇，向部隊反映此事。海軍司令部對此表示，目前已將2人調離現職，並給予不適服現役的懲處。

根據《蘋果日報》報導，該名王姓連長在去年10月接任99旅衛生連連長一職，一到任後就和連上另一位已婚女上士對到眼，今年1月，該單位到屏東進行「聯勇操演」時，2人關係發展更為密切，女上士甚至憑著與連長的關係，在連上「干政」，引發連上官兵不滿。

而2人在3月時多次進出恆春地區的汽車旅館，王姓連長甚至在他記錄單位工作任務分派的筆記本中，記載屏東汽車旅館價格、壯陽藥服用後的差異性，將工作日誌，變成個人的性愛日誌；王姓連長為了取悅女上士，甚至還訂定「愛情合約」，並承諾會「鑽研性愛技巧」、「鍛練體力」。

事後2人的不倫戀因男連長妻子得知此事後向部隊反映，99旅展開調查後才揭發「不倫戀」，海軍司令部表示，目前已將2人調離現職，並給予懲處。