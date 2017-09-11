毒品連同寫有街名感應卡丟包 毒鴛鴦GG了

毒品連同寫有街名感應卡丟包，毒鴛鴦賊星該敗。（記者黃良傑翻攝）

2017-09-11 11:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子未開大燈拒檢，78.2公克毒品連同租屋感應卡丟包，卡上寫有「復華一街」2字，新興警方靈機一動，持卡到該街各大樓試卡，果然找到嫌犯租處，查獲1871公克毒品、改造手槍1把，以及100多萬元疑販毒現金，陳嫌和林姓女友否認販毒，警方今將2人移送法辦。

五福二所今天指出，上月下旬在新興區中山路、新田路口，發現1輛自小客車未開大燈行駛，上前攔查提醒，不料，該車佯裝配合受檢，待警方下車欲盤查時，卻將1包紙袋扔棄並加速逃逸，警方拾起該紙袋發現是毒品立即追捕。

最後因該車狂飆閃警，警方顧及安全先行蒐證，暫時被對方逃逸，經檢視丟包的紙袋，發現對方原來心虛，丟包44.3公克毒品，卻誤將家裡鑰匙也丟了出去，員警見感應卡標籤紙上有手寫「復華一街」4字，研判應是房東所留，並查出鳳山區有此條街名，立即成立專案追緝。

警方持卡前往鳳山區找尋復華一路上的大樓，果然有一棟大樓的鎖能被感應，警方調閱大樓監視器，經住戶指認紙袋男就是陳姓租戶（20歲），立刻向高雄地院聲請搜索票，員警埋伏大樓待陳嫌與林姓女友（20歲）在家，一舉搜索、逮人。

員警發現陳嫌2人疑經營毒品分裝廠，現場亦查獲二級毒品MDMA粉末及咖啡包約1106公克、三級毒品愷他命粉末及毒品咖啡包765公克、改造手槍1把，以及疑似販毒所得100餘萬現物，陳嫌和女友否認經營毒品分裝廠，警方依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌，將這對情侶移送偵辦。

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