網路借貸平台專攻學生 暗藏高利貸陷阱

2017-09-11 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都有在網路上購物的經驗，為了消費者方便，業者也提供多種分期付款的服務，但近來就有許多標榜分期零利率，且專攻學生族群的網站出現，對於經濟能力較差的學生來說，是一個很方便的服務，但其中卻隱藏高利貸的危機。

據《聯合報》報導，近來網路上出現轉供學生族群的借貸網站，標榜「只要有學生證」就可以借錢，還聲稱絕對保密，不會讓父母家人知道，常有學生線上分期購買3C產品，如果借款後一年利息至少2、3千，且還有幾萬塊本金要還，就算學生打工也不保證有還款能力，最後無法還款還是要透過父母解決。

市面上也有多家P2P（Peer-to-Peer）網路借貸平台，提供有資金需求的民眾借錢，但P2P業者表示，他們是撮合出借方與借款人的服務，與這類專類設定單一族群，且單向借款的平台差很多。

業者表示，這類網站類似中國「校園貸」，都暗藏陷阱，其實根本就是「高利貸」，且中國的校園貸常有學生因還不起錢，導致被逼跳樓自殺等，引發社會問題，已經在今年六月全面禁止「校園貸」。

刑事局也表示，學生大多未成年，依法不能自由借貸，這類網站鎖定學生族群還標榜「絕對保密」，大多是非法業者，暗藏高利貸陷阱，民眾一定要小心提防。