小英南下高雄抗議如影隨形 高市警出動逾200警力

高市警局長陳家欽（左一）親自到場督軍，讓總統有尊嚴從大門進入。 （記者陳文嬋攝）

2017-09-11 11:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕總統蔡英文將於今天上午11時南下參加高市中山工商舉辦的東南亞僑生技職專門班開學典禮，如影隨形愛台灣聯盟上午9時提前號召百人，兵分二路到場準備集結，不過高市警局局長陳家欽坐鎮指揮，出動200多名警力管制路口及現場，其中2人意圖來到中山工商前，被優勢警力請至對面陳抗區表達意見，雙方一度發生口角爭執，所幸未爆發衝突。

由台灣隊伍軍人權益保障協會理事長黃正忠號召50個多個全國軍公教團體，組成如影隨形愛台灣聯盟，今獲悉總統蔡英文將參加中山工商舉辦的東南亞僑生技職專門班開學典禮，號召百人兵分二路意圖集結至中山工商門口抗議。

不過高市警局局長陳家欽親自督軍，出動200多名警力管制中山工商兩側路口及大門，發現2名男子意圖來到中山工商前，警方於距離校門口200公尺處，驚覺2人可疑攔下盤查，請至警方規劃於校門口對面的陳抗區，2人一度不願意，與警方發生口角爭執，所幸未爆發衝突。

局長陳家欽重兵佈署校門口，形成一道銅牆鐵壁，他堅定表示，一聽要讓總統蔡英文從大門口進去，強調這是台灣總統的尊嚴，也是警方保護總統職責，各國元首皆是如此，他一定做到好，警方成為保護總統最強力的後盾。

黃正忠一行人隨後在警方陪同下，前往警方規劃的陳抗區，拿出總統蔡英文看板「倒栽蔥」，高喊反對政府錯誤政策，反腐敗、反迫害，號召大家站出來，用力向政府發聲，要均富、反均貧，支持改革人民均富，堅決反對剝削均貧。