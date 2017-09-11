兒跌斷手強索麥當勞7千萬 消防夫妻檔貪污起訴

蔡姓夫婦的兒子在土城麥當勞裕民店2樓遊戲區，玩溜滑梯摔落骨折。（資料照，記者張安蕎攝）

2017-09-11 11:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］新北市消防局36歲蔡姓科員與39歲同為消防員的黃姓妻子，因兒子在麥當勞遊戲區玩耍骨折，竟假公濟私進入「消防安全管理系統」，查詢麥當勞全國各分店消防安檢紀錄，藉此向業者獅子大開口強索7060萬元，被檢舉後桃園地檢署檢察官於今年7月指揮搜索，全案今天偵結將蔡、黃兩人依「貪污治罪條例」藉勢、藉端勒索未遂罪及「刑法」盜用印章罪嫌提起公訴。

蔡男被搜索並帶回偵訊時，曾經辯稱「是要為廣大的消費者，創立一個賠償案例」，堅稱所提金額有計算根據。

起訴指出，今年3月30日晚上7點多，蔡男5歲的兒子由阿嬤陪同，到麥當勞新北市土城區裕民分店，在2樓兒童遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端出口攀爬左側護擋時不慎摔傷，造成右手遠端肱骨骨折，蔡、黃兩人因投資失利、積欠債款，且長期租屋、扶養3名幼子，經濟負擔沈重，想藉此取得高額賠償。

起訴指出，蔡、黃兩人均為新北市消防局火災預防科隊員，都有登入局內「消防安全管理系統」的權限，可查詢新北市公共場所消防安全設備檢修申報及稽查資料，幼子的醫療費僅6703元，卻涉嫌向麥當勞強索7060萬元，兩人擅自調出麥當勞新北市共60間分店的安檢資料及裕民分店等14家分店的完整消防安檢申報書，藉此恐嚇麥當勞不給錢就檢舉，兩人以民眾陳情等方式寄發到電子郵件到新北市政府市長信箱，並向靖娟兒童文教基金會提出檢舉。

起訴指出，事件發生後，麥當勞各分店不時接獲消防人員稽查，其中土城分隊獲報前往安檢裕民分店，根據105年下半年申報的「消防安全設備檢修申報書」進行檢查後，並沒有發現不符之處，但黃女卻利用代班的機會登入公文系統將稽查結果告知蔡男，蔡男再利用電話指導不知情的安檢人員稽查結果有誤，要求隊員再到分店重新稽查。

起訴指出，蔡、黃兩人曾於今年5月8日、12日、6月7日、28日，在新北市板橋區亞東醫院附近德克士餐廳、新北市板橋區南雅南路2段某餐廳、桃園高鐵站摩斯漢堡餐廳，與麥當勞公司法務主管及律師見面，商談賠償事宜時以麥當勞公司全台200多家分店兒童遊戲區都有違規之虞等理由，獅子大開口索賠7060萬元。

起訴指出，協商過程蔡男甚至提及新北市副市長侯友宜所組織的「公安稽查小組」，現階段進行的八大行業稽查工作即將結束，他誆稱「這個小組亟待執行新任務，我也不希望把這個案子爆出來，希望可以趕快和解，這個金額是我最大利益滿足，我也可以要200萬元，用完再來要」等語，之後一度自行降價，3度將賠償金額降到6354萬元（7,060萬元之9折）、6000萬元、3780萬元，其中880萬元可以等值餐券抵償），麥當勞公司不堪其擾報案處理。