「壁虎功」上身躲追緝 智警完勝！

胡男最後被守候在外的警方逮捕。（記者許國楨翻攝）

2017-09-11 11:05

〔記者許國楨／台中報導〕人急…真的會翻牆！

胡姓逃逸外勞日前遇警攔查拔腿就跑，在跑進巷內無路可逃時，竟神來一掌徒手一撐，猶如壁虎功上身俐落翻越2公尺高圍牆，在跳進又跳出數回合後，再施翻牆手法試圖逃脫，最終體力不支仍被欲擒故縱員警逮個正著，警方說，胡男躲追緝雖「輕功」了得，惟追逐幾回合智警仍完勝。

台中市警局交通大隊第二中隊小隊長李金龍，當天巡經北屯區崇德路、崇德十路口停等紅燈時，見一輛小貨車上搭載27歲的胡姓越南籍逃逸外勞，李員見胡男刻意轉頭眼神閃爍，直覺有異上前盤查，沒想到胡男心虛答非所問，趁李員轉身之際，立即開門下車拔腿就往小巷裡鑽。

李員見狀馬上騎警用機車尾隨，胡男見「2腳不敵2輪」竟靈機一動雙手一撐，堪稱體操選手的姿勢跳過2米的高牆，躲進圍牆內藏匿，李員見狀欲擒故縱，機智將警用機車停放原地，故意製造不在場情境，胡男以為員警在別處找人多次試圖翻牆找機會逃跑，誰知高牆難闖，在胡男數次攀爬後，最終腕力不支被在外守候李員順利逮捕。

警方查出胡男兩年前就已被通緝逃逸，為躲避追查又擔心被遣返，只好在台中四處打零工維生，沒想到被眼尖小隊長查獲；訊後被移送至移民署專勤隊等候遣返。