圖書館踹婦人被制止 男子大鬧警所送辦

蔣男被送入候訊室後，情緒失控，破壞鋁網窗。（記者張勳騰翻攝）

2017-09-11 09:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣54歲的蔣姓男子，到苗栗市立圖書館看報紙，看見70歲老婦人一次拿兩份報紙來看，竟不爽飆罵、腳踹婦人，婦人提告；蔣男被帶回派出所，又以不雅字眼狂罵，甚至揚言要破壞縣警局，還將候訊室的鋁網窗拆下破壞，也扭彎手銬，警方昨晚依妨害公務、傷害罪嫌送辦，苗栗檢方諭知限制住居。

警方調查，蔣姓男子10日下午到苗栗市立圖書館看報紙，看見老婦人一次拿兩份報紙來看，引起他的不悅，直飆罵婦人，後來還腳踹婦人，致婦人跌倒受傷，幸無大礙。同在圖書館閱讀的年輕人看不過去，過去跟蔣男理論，婦人決定提告，並報警處理，蔣男得知報警，想離開現場，但被3個壯漢攔阻，由員警帶回偵訊。

蔣姓男子被帶回苗栗南苗派出所後，仍不安份，以「他媽的、放屁」等不雅字眼狂罵，甚至說要拿油漆將派出所內的標語塗掉，還要破壞縣警局，前後叫囂了10多分鐘。

蔣男被送入候訊室後，情緒大爆發，竟將留置室的鋁網拆掉，警方趕忙制止，蔣還直說「我會賠哦！」，又將手銬扭彎。家屬向警方說，蔣男因精神狀況不佳，曾到醫院就診。

全案昨晚依妨害公務及傷害罪嫌將他送辦，未料蔣男要求提審，但被苗栗地方法院駁回，再移送苗栗檢方，被限制住居。

苗栗警分局南苗派出所候訊室的鋁網窗被蔣男破壞。（記者張勳騰翻攝）