待修報廢電動機車棚起火 20餘台付之一炬

二十餘部電動機車及腳踏車，燒到只剩下骨架無法辨識。（記者劉禹慶攝）

2017-09-11 08:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖3號縣道簡易法庭前方，今日上午7時09分許突然冒出陣陣濃煙，由於時值上班時段，又位於交通要衢，引來外界矚目；澎湖縣政府消防局據報後，立即趕往現場灌救，13分鐘後撲滅火勢，現場停放20餘台電動機車、腳踏車付諸一炬。

澎湖縣消防局調查指出，今日上午7時09分接獲民眾報案指稱，位在馬公市西文里愷耀休閒車生活館發生火警，濃煙竄燒，從湖西、白沙及西嶼來往馬公的車輛都能看見，立即出動馬公、澎南及港務消防大隊7車21人前往搶救，發現火場是停放待修及報廢的電動機車、腳踏車鐵皮屋。

由於鐵皮屋悶燒，火勢來的又猛又急，消防人員雖然在13分鐘內迅速控制火勢，並在21分鐘後撲滅，但停放在內的18台電動機車及5輛電動腳踏車，全部燒到只剩下骨架，並波及鄰近停放的自小客車及貨車，所幸無人員傷亡，消防局已派火災調查科人員到場採證鑑識中，釐清失火原因。

據了解，業者夫婦甫陪同今年考上大學的孩子，前往台灣辦理入學手續及住宿等事宜，不料卻突遭祝融肆虐，導致20餘台電動機車及自行車全毀，損失約在上百萬元之譜；由於所有報廢及待修的電動機車及腳踏車，所有電池都已取出，因此排除為電池自燃起火，初步朝向電線走火或遭縱火方向調查。

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