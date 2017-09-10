2歲女搭大腳車飆山亡 搶救醫師嘆：幼童真的不適合！

尖峰168關道相當刺激，示意圖與新聞無關。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-10 23:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州尖峰168關道大腳吉普車翻覆，釀2歲女童死亡意外，滿州鄉公所除關閉園區改善外，其他吉普車業者則認為，「孩童及長者年齡有必要限制！」

負責搶救女童的林姓醫師，努力多時仍無法挽回小生命，沈痛表示「小朋友玩旋轉木馬都有年齡限制，玩飆山為什麼沒有，真是夠了！」希望業者正視，「幼童真的不適合這項活動」。

恆春半島近年發生的四起嚴重大腳吉普車意外，除了昨天發生的2歲女童死亡案件，分別是101年10月，恆春四溝里，大腳車上坡中途熄火倒退翻覆，五名乘客受到輕重傷；102年2月，三名遊客體驗滿州尖峰168關道，黃姓遊客在後座站立嬉鬧，摔出車外重傷，險半身癱瘓；以及103年10月，恆春大坪頂滿載4人的大腳車，從事越野活動翻覆，造成80歲張男死亡及3名乘客受傷。

這4起嚴重案例，發生原因不外乎車輛保修、乘坐安全規範、年長者及年幼者搭乘；同樣在滿州經營多年的港仔飆沙行程，雖然早年時有意外發生，但近年轉型導覽慢遊，已經少見意外，當地業者自豪強調，「對乘客上車後的安全提醒，包括坡度勿站立、繫上安全帶等規定，一定要求乘客盡量遵守。」

當地業者廟口飆沙大腳車隊教練陳泰佑說，除了車輛定期檢修，港仔業者大多規定「未滿六歲小孩、高血壓、心臟病、孕婦、年滿80歲長輩禁止乘坐。」每台吉普車幾乎都要設置安全帶，也大多會提醒客人繫上，有坡度處禁止站立更是必須遵守的要點。

由於168關道園區內不屬道路，大腳吉普車雖然懸掛車牌，沒有到馬路上行駛時，不屬《道路交通管理處罰條例》管轄，因此一般車輛規範的繫安全帶、乘客站立甚至幼童安全座椅，大多沒有強制規定，鄉公所也都讓業者自我管理。

「安全管理上確實有需要改進。」滿州鄉公所秘書張成森表示，168關道開放十多年，門馬羅山遭墾管處禁行後，成為東岸港仔外，唯一的大腳車行駛場地，由於業者過去自律良好，只有規範疾病及高危險群禁止搭乘，這次女童意外後，鄉公所將重新檢討管理方式。