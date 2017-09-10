前F4女團藝人遭「醋達人」揪開房 獲賠3萬元

2017-09-10 20:52

〔記者謝君臨／台北報導〕前F4女團成員、擁有H奶傲人身材的藝人劉樂妍，前年接到陌生男子電話，對方稱曾以1萬5000元跟她在摩鐵做愛，還說「那次妳弄得我很舒服」，盼再約性交易，劉女大罵「變態」後掛電話，報警查出對方竟是有「醋達人」之稱的百家珍釀造食品公司總經理江中琨，提告求償10萬元；江雖辯稱打錯電話，但士林地院認為江所為已構成性騷擾，判賠3萬元給劉女。

劉女提告指控，50歲江中琨於104 年5 月25日下午3時許，用手機打給她，並自稱張大哥，對她說：「半年前曾跟妳約在薇閣，那次很舒服，有給妳1萬5000元，想再次與妳約見面」等語騷擾她，將她貶低為與他人性交謀生的特種行業女性，她火大痛罵「變態」後掛斷電話，報案提出刑事、民事告訴。

警方循線約談該門號登記者到案後，劉女才知騷擾她的人叫江中琨，是販售健康醋著稱的百家珍公司總經理；警詢後依涉性騷擾罪嫌，將江男函辦；庭訊時，江男承認曾致電劉女，並說過「弄得我很舒服」等語，但辯稱本來是要打一個「網路上看到的電話號碼」，後來挨告性騷擾，才知道打錯電話給劉樂妍。

不過法官認為，江男無法證明他誤撥電話，且性騷擾構成要件是該行為是否違反被害人意願，不論江男是否故意打給劉女，只要行為違反劉女意願，就符合性騷擾構成要件。

再者，就算江男真的誤撥電話，但他沒確認接電話的是不是他要找的人，就輕率對劉女說那些話，損害劉女人格尊嚴，並使她心生畏懼，構成性騷擾，法官因而判江男須賠3萬元。可上訴。

至於刑事部分，檢方調查後認為，江男言詞是要約劉女性交易，並無危害她生命意圖，不構成恐嚇罪，而言語性騷擾只涉及行政罰，日前將江男不起訴。