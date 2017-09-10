保養品當治癌聖品 商人判5年 賀一航入鏡聲稱不知情

賀一航、徐乃麟險些捲入醫療詐騙案，2人後來都不起訴。（記者顏宏駿攝）

2017-09-10 19:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕自稱是中國「長壽集團」總裁的男子林永弦，謊稱有針劑可治癌症，找藝人賀一航、徐乃麟拍攝廣告影片，該案彰化地院日前審理終結，林永弦有期徒刑5年，併科罰金新台幣300萬元。

該案發生於103年6月間，檢方為釐清案情，還傳喚徐乃麟、賀一航到彰檢說明。影片中賀一航坐在林永弦旁大力褒獎該集團，當時賀一航無奈地說，他罹癌後，林永弦主動找上他，他受朋友之邀到現場，他與林見面，雙方客套一下，聊了起來，當時他發現旁邊有人拿攝影機，覺得「怪怪的」，他否認為該集團代言，更沒談及金錢。後來證實賀一航及徐乃麟都是在不知情下入鏡，都未起訴。

判決書提到，林永弦坦承違反醫師法以及犯下詐欺取財罪，也承認販賣針劑，不過辯稱他提供的針劑是保健品，是促進細胞活化的氨基酸，不是藥物；他也沒有強調針劑有治療癌症的目的，只強調增強個人免疫力進而可能間接使人有抗癌的能力。

法官認為，林永弦明知未經核准輸入的藥品為禁藥，且宣稱可治癒癌症，吹噓療效，對告訴人以及被害人從事醫療業務，其餘被告聽從林永弦指示調劑禁藥或提供場所、介紹病人，不過考量到林永弦已和大多數被害人達成和解，以及同案被告經濟狀況等，判處林永弦有期徒刑5年，併科罰金300萬元，其餘的10名被告則被判有期徒刑2年到6個月不等，全案仍可上訴。