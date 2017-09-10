漁船主嚇到跳海溺斃 竟是合夥人引殺機

警方追查東宏財號船主溺斃，原本以為是自殺，到場卻發現事情不單純；畫面遠處就是東宏財號（資料照，記者王捷攝）

2017-09-10 19:56

〔記者王俊忠／台南報導〕男子陳劍文、陳國平與友人許宏旭合夥投資漁船發生糾紛，欲教訓許某，竟於104年9月底率陳吉昌、涂志文等7人，分持電擊棒、木、鐵棍爬上泊靠在安平漁港許宏旭所有的「東宏財」號漁船，許情急下跳海泳逃、卻不幸溺斃。台南地院依過失致死、強制未遂等罪判9名被告2年6月到7月徒刑。

判決指出，陳劍文（判刑2年6月）、陳國平（判刑2年2月）與許宏旭合夥投資「東宏財號」漁船衍生糾紛，兩人想教訓許男，先找陳吉昌（判刑1年10月）討論後，決議由陳劍文、陳國平一起出資，由陳吉昌找一批年輕打手相助。

陳吉昌透過一名少年（判刑1年6月）邀集吳俊霏（判刑1年）、涂志文（判刑1年2月

）、吳晉丞（判刑7月）、郭育文（判刑8月）、洪敏翔（判刑8月）等人參與行動。

104年9月30日凌晨1點許，陳劍文、陳吉昌與找來的6名打手先在台南大舞廳聚會討論，由陳國平待在安平漁港探查許男的行蹤並通報陳劍文，後來陳劍文一行8人先解散離開、等候消息。

當天上午8點半，陳國平打電話聯絡陳劍文，指許宏旭正在打冰、準備出船，陳劍文再夥陳吉昌等8人駕車前往安平漁港，吳晉丞留守車上，其他人分持電擊棒、木棍、鐵棍等物或徒手衝往東宏財號漁船。

許宏旭見陳劍文一群人衝來，嚇得跳到隔壁的龍丸號漁船，再跳入海中，試圖游向對岸逃命，殺氣騰騰的陳劍文、陳吉昌拿酒瓶、石頭向水中丟，許宏旭的兒子與妻子、員工也嚇壞，卻遭恫嚇不能妄動與報警，否則要打斷手腳。

但光天化日下動粗還是引起漁港內騷動，稍後警方獲報後到場，龍丸號船正準備出航，發現許宏旭臉部朝下漂在水面上，隨即返航靠岸搭載許的兒子及員工將已氣絕身亡的許宏旭撈起。

此案檢方是以殺人罪嫌起訴；但一審法官認為被告當時是要教訓許男，無意致命，只是疏於注意未適時救助許宏旭導致溺斃，非涉殺人罪，是觸犯恐嚇、過失致死、強制未遂等罪名，從一重的強制未遂罪論處。