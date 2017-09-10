情傷跨坐大樓13樓外牆 消防分隊長環抱救紅衣女

2017-09-10 20:01

〔記者余衡／新北報導〕千鈞一髮！新北市鶯歌消防分隊昨天中午接獲報案，指轄區內國華路一棟社區大樓13樓頂，有一名身穿紅衣的女子跨坐在圍牆外意圖跳樓，消防隊獲報後立刻派出大批人車前往。

警消人員趕抵樓頂，社區幹事及居民不停對女子喊話安撫情緒，帶隊的分隊長賴德忠悄悄靠近女子身後，見她一個分神衝上前從後方環抱，成功將女子從牆邊拉下。

女子被救下後情緒仍相當激動，多次哭喊「你們不要管我」，經警、消人員了解芳齡才21歲的楊女，疑似感情因素想不開意圖跳樓輕生，後續已聯絡楊女家屬前來將她帶回。