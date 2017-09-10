路邊幫人妻換內褲？臨檢員警也覺得不可思議

2017-09-10 18:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕員警清晨巡邏，發現路邊汽車怠速未熄火，竟抓到「小王」在幫人妻換內褲！

雲林縣警方今天清晨5時在斗六人文公園例行巡邏時，發現路旁有汽車未熄火，擔心有狀況，敲窗臨檢，當車窗搖下後，只見男駕駛左手拿著一件女內褲說：「我正在幫女朋友換內褲！」員警直覺回應「蛤？」沒想到男子又回了第2次，「幫女朋友換內褲」，這理由讓員警覺得不可思議，直說當警察這麼久，第一次碰上這麼詭異的理由！

警方請兩人下車受檢，並在男駕駛背包裡查獲1支安非他命玻璃吸食器，男子供稱，吸食器是女友所有，女子也坦承不諱，2人都被回警察局偵訊。

警方深入調查，發現兩人關係並不單純，女子已婚，丈夫與男子先前都曾擔任詐騙集團的車手，彼此熟識，女子丈夫因涉嫌偽造文書案遭判刑3年多，現正在台中監獄服刑，男子聲稱看不慣女方被丈夫推下海援交賺錢，目前在幫女子打離婚官司。不過陪伴女子日久生情，雖知陳女仍為人妻，但情不自禁和她交往熱戀，成了「小王」。

問到為何要為女子換內褲？男子說，女友有起床氣，平時要他幫忙穿內衣及內褲，今天凌晨和陳女到汽車旅館休息，陳女有婦女病，分泌物多，離開旅館後叫他幫忙換掉內褲，他才會緊急停在馬路旁幫忙。

男子強調，陳女有吸毒習慣，雖然已答應會戒毒，但被他發現有這支吸食器，為了不讓女友再施用，才代收保管，不知道持有也犯法，不過他強調自己沒有吸食。

警方偵訊後，以涉嫌違反「毒品危害防制條例」罪嫌將兩人送辦。