女兒被帶到菜園猥褻 母靠手機定位救人

2017-09-10 17:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名莊姓男子今年5月18日上午騎車行經忠一、愛二路口時，看見罹有精神障礙的女子小美（化名），向前搭訕，還把她帶到住處附近的菜園猥褻。小美的母親找不到女兒下落，利用手機定位找到她後報警處理，並對莊男提告。基隆地檢署日前偵結，依對心智缺陷者趁機性交猥褻罪將莊男起訴。

警方調查，31歲小美罹有精神障礙卻不喜歡待在家，外出時也不喜歡有人尾隨，母親無奈之餘只好給她一支手機，讓她外出散步。案發當天，小美母親發現女兒離開市區，跑到通仁街一處邊遠地區，擔心她發生危險，立刻前往查看，卻發現69歲莊姓男子對女兒猥褻。

莊男向警方承認，有對小美毛手毛腳，但是只有摸摸沒有插入，因為之前就認識她，案發當時在路口遇到小美時，就問她要不要到家裡坐坐喝個茶，她也同意，所以才騎車載她到住處。兩人聊著天，突然想要進一步發生關係，就到菜園去，沒有違背小美的意願。

小美的母親則向警方表示，女兒不喜歡家人陪在她身邊，經過多次溝通，只好給她一支手機，讓她帶著萬一需要緊急聯絡時，可以找的到人，而且透過手機定位系統，可以知道她的下落，也比較安全，沒想到還是經常出事。

檢察官認為，小美罹患精神障礙沒有辦法表達自己的意願，莊男卻趁機猥褻她，依法將他起訴。

據了解，小美已經不是第一次被欺負，先前就曾走在路上，被一名計程車司機載往偏遠道路性侵，身上的羽絨背心沾到血跡後，被她的母親發現，報警處理。