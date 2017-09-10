藥燉排骨涉摻FM2 廚師被控性侵判刑8年

2017-09-10 15:32

〔記者謝君臨／台北報導〕賴姓廚師3年前至「小吃店」唱歌喝酒，而後以2000元代價，請陪酒小姐小如（化名）隨他返家按摩，藉口煮藥燉排骨一起吃消夜，卻涉嫌偷摻毒品FM2迷昏小如性侵得逞，小如恍惚2天後才恢復正常，報案提告；賴雖否認犯行，但高院更一審查明小如確在賴家才昏迷，且賴沒通過測謊，仍依加重強制性交等罪判刑8年，可上訴。

判決指出，103年4月16日晚間7時許，賴男前往北市一家「小吃店」喝酒唱歌，近12點店家打烊後，賴男以2000元代價誆小如返家按摩，並宣稱要煮一鍋藥燉排骨一起吃宵夜，不料卻涉嫌偷摻FM2，小如喝了約5分之4的湯後，幫賴男按摩1分鐘就不醒人事，當天上午搭車回家，恍惚2天後才恢復正常。

因小如深感下體不適，懷疑遭賴男性侵，致電台北榮總毒物科請教，得知有可能被賴男下藥迷姦，趕緊驗傷抽血，果真驗出血液中仍殘留FM2成分，且下體也有新的撕裂傷；小如想起，昏迷期間曾3度短暫醒來，其中一次隱約看見賴全身赤裸，以下體接近其私處，她質問賴男對方卻支吾其詞，憤而報案提告。

賴男雖承認當晚卻有帶小如返家按摩，但矢口否認性侵，表示他回家後隨即倒頭就睡，沒吃宵夜也沒跟小如發生性行為；不過賴男測謊時被問：「你有沒有和她（指小如）性交」等問題時，回答出現說謊反應。

此外，與兒子同住的賴父出庭作證時，表示因父子房門相對，當晚他曾看到一名身高約170公分、年紀約30多歲的女子與兒子同睡，以為是兒子女友，且女子半夜還曾開冰箱找水果吃。

但法官查出，小如身高不到160公分，且當時已45歲，從賴父房間也看不到冰箱，再加上賴自稱當時僅穿內褲打赤膊，賴父卻稱兒子穿短褲、背心，2人證詞顯有不符。

法官另勘驗監視器畫面，發現小如走出小吃店時，步履與言談反應均正常，案發後檢警曾在賴家搜出不少安眠藥，賴雖推稱靠吃藥入眠，被扣藥物均為就醫所得處方，但法官認定賴下藥性侵得逞，不僅未認罪也沒向小如道歉，無悔意，一、二審均依加重強制性交等罪判賴8年徒刑。

全案經最高法院發回更審，賴宣稱小如驗傷證實沒有他的DNA，且事隔2天才驗傷，跡證可能因沐浴被洗掉，但法官不採信賴的辯詞，駁回其上訴，維持一審判決，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆