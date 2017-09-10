酒駕男搶快 無辜騎士遭撞昏迷

2017-09-10 14:53

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲昨晚11時許發生一起嚴重車禍，29歲的劉姓男子酒後騎車行經三民中正路口時，疑因搶快闖紅燈，撞飛23歲的薛姓騎士，機車近乎全毀，薛姓騎士顱內出血昏迷，目前仍在加護病房觀察，劉男也還在醫院治療，待出院後將依公共危險、過失傷害罪嫌送辦。

警方調查，劉男酒測值高達1.15，當時為了搶快，不顧燈號已轉紅燈，在路口攔腰撞上薛男，撞擊力道猛烈，導致車體嚴重毀損，零件四散，民眾更目擊遭撞的薛姓騎士吐血倒地。但因2人皆在醫院治療，詳細肇事原因仍待肇事劉男出院後調查釐清。

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