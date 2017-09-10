學童跳水池遭拉衣角滑倒 同學父母連帶判賠

2017-09-10 14:40

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園平興國小三年級男童小志，前年11月間與同學小明（均化名）在校園內嬉戲，2人在玩「跳水池」遊戲時，小志要從水池邊跳到池中間的石頭上，但他在助跑起跳時，小明卻突然伸手拉他的後腰衣角，導致小志驚嚇摔跤撞到嘴巴，牙齦出血右上門牙挫裂，造成慢性齒槽膿瘍，小志父母因而怒告小明及父母，連帶賠償20萬元，一審獲判醫藥費等共1萬9000元。

法院審理時，小志向法官說，當時他準備從水池的一邊跳到另一邊，但一起玩耍的小明卻突然碰到他，讓他嚇了一跳，不小心沒跳好，滑倒撞到嘴巴，他沒有看到小明是如何碰到他的，只是覺得腰邊突然被輕碰了一下，然後他就嚇到了。

小明則向法官說，當時小志在那邊跳來跳去，說要從水池的一邊跳到另外一邊，後來小志在跑的時候，他的手不小心碰到小志後面的衣服，他沒有想要拉小志，只是手在那邊擺動著，後來小志有跨到池子的另一邊，然後才跌倒。

不過，由於小明在案發後曾告訴老師：「我在小志後面看他跑很快，伸手要拉他叫他不要跑，只拉到小志衣角，小志跌倒後就陪他到健康中心。」法官因而認定小志跑跳時，是被小明拉扯衣角導致跌倒，小明確有過失。

法官審酌小明未滿20歲，因此判決小明父母須與兒子連帶賠償小志醫藥費、精神撫慰金等一共1萬9000元，但小志父母認為判決過輕，已提起上訴。