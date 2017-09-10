被誤罵「小屁孩」？ 2少朝店家潑漆洩憤送辦

汽車美容行鐵捲門遭潑漆。（記者王冠仁翻攝）

2017-09-10 14:36

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市汀洲路一間汽車美容行遭人潑漆，警方追查發現犯嫌是15歲胡姓少年與16歲張姓少年。胡、張到案聲稱，他們今年3月經過汀洲路附近時，被該店家店員罵「小屁孩」，事後談及此事越想越氣才潑漆洩憤；警方詢問店員為何罵人，店員說根本不認識他們、沒罵人。

警方研判可能當時店員聊天時提到小屁孩字句，胡、張經過誤以為在罵他們，才導致這場烏龍潑漆事件。

警方調查，日前汀洲路一間汽車美容行遭人潑漆，店家隔天開店發現鐵捲門上滿是白漆，氣得報警。警方調閱監視器畫面追查，發現當時有兩名黑衣人拿出油漆潑灑，且黑衣人還刻意搭計程車去新北市竹林路一間賣場買油漆；警方根據計程車司機說詞，循線逮到潑油漆的胡、張姓少年。

胡、張兩人到案後告訴警方，他們今年3月經過汀洲路附近時，發現迎面而來的汽車美容行店員看著他們，雙方擦身而過時聽到對方罵說「小屁孩」。他們原本不以為意，但數月後再次行經汀洲路時談論起此事，越想越氣才提議潑漆洩憤。

警方說，店家聲稱「我們哪有罵他們小屁孩？」還說根本不認識對方，怎麼會隨口罵人。警方因而研判，可能是店員當時在聊天，但胡、張誤認為對方在罵他們才「對號入座」；警方最後將胡、張依毀損、恐嚇罪嫌移送少年法庭。

汽車美容行鐵捲門遭潑漆。（記者王冠仁翻攝）