鬧事被打成豬頭 光頭男在院還嗆警畜生

2017-09-10 14:05

〔記者王宣晴／新北報導〕台北市一名50歲的張姓男子昨日上午酒後到新北市重新橋下的跳蚤市場鬧事，不但砸毀二手攤販的物品，更毆傷數名攤主、無辜路人，現場民眾見狀上前壓制，張男反被圍毆到不成人形，送醫後與受傷的攤主狹路相逢，再起衝突，警方獲報到場，張男情緒更加激動，反嗆警察「畜生」、「白目」，當場被依妨害公務逮捕，受傷的4人對張男提出傷害告訴，警方訊後將張男移送法辦。

警方調查，無業的張男有多項前科，時常酒後到處鬧事，昨天上午9時許，他隻身前往重新橋5號橋墩旁的跳蚤市場，逛到66歲的張姓婦人經營的二手攤位時，以為張婦是過去與他發生糾紛的同夥，發狂抓起商品亂砸，並朝張婦飆罵：「X娘XX！」隨後揮拳 毆打張婦頭部左側，見張婦意識模糊倒地還不停手，抬腳猛踹婦人胸口。

一旁的54歲林姓攤主及28歲的詹姓管理員上前制止，張男卻頭槌林男嘴唇，朝詹男頸部猛毆，更波及到散步行經的64歲藍男，附近民眾見情況失控，趕緊報案，並群起將張男壓制在地，張男反被打到血流滿面，倒地不起，警消迅速到場控制打架情事，協助傷者送醫。

不料包紮完的張男在醫院發現被他毆傷的4人，再起衝突，警方獲報趕抵後張男情緒仍相當激動，失控飆罵護理人員，遭警方制止後更加失控：「破畜生！你以為你很厲害嗎？」員警再度制止，張男卻變本加厲：「你是耳聾嗎？白目」、「正確，就是在罵你」，警方依妨害公務現行犯執行逮捕時手指還因張男激烈抵抗掛彩流血。

警方表示，張男面對訊問時供稱以為張婦是過往仇家的同夥，一氣之下才砸攤毆人，其他傷者是他在掙扎時才不小心毆傷，至於為何嗆警則表示不願回答，也不願向打傷他的人提告；而被張男毆傷的4人皆提出傷害告訴，警方昨晚依傷害、妨害公務罪嫌將張男移送法辦。