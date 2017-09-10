千萬別把存摺交給別人！小夫妻貸款竟成詐騙人頭

2017-09-10 12:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕「您要貸款嗎？」一對從事網拍的年輕夫妻，因資金周轉不靈，在接到假冒融資公司的詐騙集團電話後向對方貸款，對方謊稱需要存摺和提款卡等做為貸款依據，夫妻倆信以為真，將資料寄給對方，結果被對方當成詐騙集團的人頭帳戶，錢沒借到，反倒成了詐騙集團幫兇。

26歲王姓男子與其陳姓妻子同年，兩人共同經營網路賣場，但買氣不佳，生意平平，今年8月底，王男接獲冒充融資公司電話，詢問是否有資金需求，剛好他賣場資金被卡住，一時周轉不靈，夫妻倆商量後，決定向該融資公司借貸3萬元。

王男用LINE與對方聯繫，對方表示必須提供存摺、提款卡、密碼及身分證正反面等做為貸款依據，王男不疑有他，但自己沒提款卡，乃將妻子的存摺和提款卡等資料，依對方指示透過便利商店的貨運服務，寄到對方指定地點，對方表示需3個工作天審核，通過後經主管蓋章才能撥款。但等了3天，對方音訊全無，LINE更是不讀不回，又過3天，陳女就收到銀行將帳戶列為警示帳戶的通知函，始知遭詐報警。

刑事局表示，詐騙集團會用假貸款、假徵才等詐騙手法，騙取民眾的帳戶資料，做為匯入不法所得的人頭帳戶；一旦被列為警示帳戶，名下所有帳戶同時都會被凍結，還可能被當成詐騙集團共犯，遭到被害人求償；警方呼籲千萬不要將存摺正本交付給任何人，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。