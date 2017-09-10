摩鐵成行動軍火庫 被逮全推給死去的大哥

警方從徐男身上搜出大批黑槍及子彈。（記者姚岳宏翻攝）

2017-09-10 12:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕摩鐵成行動軍火庫！25歲徐姓男子在幫派中負責保管槍枝，怕警方查緝，不敢住家裡，只得以摩鐵四處為家，警方仍根據線報找到他投宿處，前往新北市土城某汽車旅館逮人時，搜出他隨身攜帶3把制式手槍及128發子彈，帶他回住處搜索時，又搜出2把制式手槍，警方說「幸好抓的早」，否則這批槍械如流出或用來黑道火拚，後果不堪設想。

警方指出徐男雖僅25歲，卻涉及多起重大刑案，且有強盜、殺人未遂、毒品等前科，警詢時徐男供稱自己跟隨已故的方姓老大多年，這些槍械「都是大仔留下來的」，從來沒用過，但近日沉迷賭博，跟人有賭債糾紛，才被迫拿槍出來自保。

警方卻不採信其說法，警方說，徐男疑似在幫中負責保管槍枝，只要幫眾有需要，他可隨時將槍械供其火拚使用，警方根據線報連日跟監埋伏，趁徐男與友人施用完毒品欲退房時，大批警力上前逮人，徐男以為遭遇仇家，一度欲反抗，幸經優勢警力迅速壓制才未釀禍。

警方現場查扣美製克拉克手槍2把、土耳其製ROZOKI手槍1把、子彈128發，前往徐男住處，又查扣德製HK手槍2把等黑幫軍火，警詢後將他依違反槍砲彈藥等罪嫌移送新北法檢署偵辦，另擴大清查槍枝來源及有無涉及他案。