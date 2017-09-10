史上最大古柯鹼走私案 共犯一審判刑9年

2017-09-10 12:26

〔記者謝君臨／台北報導〕綽號「夜梟」的跨國販毒集團主嫌葉哲瑋，去年透過楊智雅、廖憶男等人，以大型鉛酸電池掩護，走私市值逾126億元的古柯鹼及安非他命，被檢調查獲；台北地院日前依共同走私第二級毒品等罪，判決楊智雅應執行9年徒刑，併科罰金205萬元，沒收其犯罪所得150萬元，廖憶男處有期徒刑4年，併科罰金50萬元，並對在逃的主嫌葉哲瑋、合夥人王瑞明發布通緝。

目前在押的楊女，曾以「盼能隨伺年邁父親身邊」等理由，向法院聲請具保停押，今年7月，北院裁定楊女500萬元交保，但楊女表示存款、投資外幣均遭扣押，親友僅勉強借到150萬元，盼能降保為250萬元，不過已被法院駁回。

檢調調查，去年9月，40歲葉男指示楊女承租桃園民宅，做為施作「毒電池」工廠，楊女再以每月5萬元薪水雇用廖男，要他裁切可遮蔽X光檢驗的鉛板，黏於電池殼內藏毒，再調配化學藥劑阻絕氣味；葉男另先分別支付150萬元、95萬6000元給楊女、廖男，做為運輸毒品的先期報酬。

而後，葉男於同年11月15日出境至澳洲準備「接貨」，楊女則依指示，將裝有50包安非他命的2只行李箱運至工廠，由廖男「加工」，先將毒品裝入灰色塑膠盒內密封，再放入黏有鉛板的電磁殼內，封蓋後還不忘自電池上蓋小孔倒入特製電池液，企圖「以假亂真」，共計藏毒於11顆電池內。

去年11月29日，楊女委託國際通運業務、報關行職員，以葉哲瑋掛名負責人的「緯達國際公司」名義，將藏毒的11顆電池報關出口至澳洲，收件人填為COLD BATTERY PTY LTD公司之「yen ,che-wei」（葉哲瑋），欲以海運方式自基隆港運往澳洲雪梨港，但檢調早已掌握情資，及時將毒品攔截於海關。

檢察官聲押禁見楊女獲准後，得知緯達公司又自巴西進口同款鉛酸電池30顆，去年12月2日調派緝毒犬前往高雄港查緝，經逐一拆解，赫然發現每顆電池內竟有6～7塊的「Rolex」等級古柯鹼磚，總共200塊，重逾203.5公斤，為國內查獲古柯鹼最大量紀錄。

今年3月，北檢依毒品罪嫌起訴葉男等4人，並對葉、王求處無期徒刑，楊、廖則因自白犯罪，各求刑13年、8年。

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