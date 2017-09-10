糊塗彩券行員工 彩金中8000給8萬

警方幫黃姓彩券行員工（左）追回多給客人的彩金，讓黃女感激不已。（記者黃建華翻攝）

2017-09-10 10:53

〔記者黃建華／高雄報導〕「慘了!慘了!會被老闆責罵，警察大哥幫幫我!」

新興警分局中山路派出所值班員警李淵昨（9）日14時許接獲林森路上的彩券行28歲黃姓女員工報案表示彩金找錯錢，該給8000給了8萬元，警方調閱大批路口監視器過濾出領走彩金的鄭姓客人機車車號，連絡上鄭男，並送回多給的彩金，黃女才破涕為笑。

警方指出，黃女上門報案時，員警詢問始末緣由與兌換彩金民眾離開的方向，原來兌換彩金民眾中了彩金1萬元扣除稅金後實得約新台幣8000元整，但是黃女一時忙碌誤認8000元為8萬元給了民眾，直到兌換彩金民眾離開後黃女再次確認投注單才發現「代誌大條！」但店內監視器僅能拍攝到兌換客人的長相卻無法得知如何到店內消費，黃女急得像熱鍋上的螞蟻，才苦惱地到中山路派出所報案請警方找尋。

員警在確認該民眾騎機車到彩券行兌換彩金，員警立即調閱附近路口監視器畫面數十台，才發現兌換彩金53歲鄭男騎車離開的畫面。

員警從車號查出鄭男身分，以電話通知鄭男時，鄭男驚訝地向警方表示兌換彩金很緊張且有其他事情要忙碌所以彩金一拿就馬上離開彩卷行，等到返回住家後才發現手上的彩金重量有異，赫見彩金竟然翻了10倍之多，還驚訝且不知所措時，員警就打電話找到他了，鄭男立即將多領的彩金拿到彩卷行歸還。

彩金失而復得，黃女開心地感謝員警的熱心幫忙，同時感謝鄭男送回彩金。