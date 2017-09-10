醉後大鬧墾丁街 香港「浩然哥」遭遊客打趴送醫

港男才大街搗亂被歐。（爆料公社影片，記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-10 10:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕銅鑼灣扛壩子來墾丁搗亂挨揍？39歲香港籍男子「吳浩然」，昨天深夜自以為香港古惑仔電影主角「陳浩南」，與友人在墾丁大街酒醉後，沿路踹垃圾桶及攤位，還到服飾店內騷擾，被路見不平的遊客一陣痛毆倒地不起，警方到場後仍持續「盧小小」，這名「浩然哥」直到遭員警上銬送至醫院管束，才結束這場鬧劇。

昨天深夜11時許，酒醉的吳浩然與鄭姓等7名友人在墾丁大街上逛街，吳男沿路騷擾攤位及踢踹垃圾桶，甚至對著遊客大聲以英文及粵語怒罵叫囂，在墾丁大街南端被氣不過的一群遊客痛毆，吳男被打趴倒地不起，鄭姓友人急忙道歉打圓場。

沒想到起身後，「浩然哥」心有不甘，又到大街北端一家服飾店搗亂破壞衣褲，警方據報到場後，吳男酒醒大半，先賠償服飾店損失，被上銬後送至南門醫院管束，由於全案沒有任何人員提告，警方登記資料勸戒後，便將吳男送交其友人照顧。

不少受騷擾的墾丁業者大嘆，生意已經被外界不實謠言影響，沒想到還有外籍遊客到大街上搗亂，這樣的脫序行徑也傷害觀光形象，希望執法機關嚴加管束類似遊客脫序行為。

恆春警分局長曾學貴指出，搗亂事件發生後，警方便派出快打部隊壓制，迅速將混亂場面控制，整個過程不到30分鐘，呼籲民眾面對類似情況立刻報警並遠離失控者，避免攻擊或接近對方，以免發生危險。