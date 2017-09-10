機車違停被檢舉15次、罰款9千 她怒寫3次陳情文給警察

張小姐將機車違停在巷弄內紅線上5、6、7月3個月被檢舉15次，總罰款9000元，但她8月接獲紅單才知道被開15張罰單。（記者方志賢翻攝）

2017-09-10 10:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名張小姐被檢舉機車違停紅線，5月檢舉2次、6月8次及7月5次，累計被檢舉15次，總罰款9000元，但她8月2日後接到罰單，上網查詢才知道15張罰單，張女強調知道違停錯了，也未再犯了，質疑警方為何沒有提早寄出罰單？

高雄市三民一警分局交通組表示，15張罰單均是民眾拍照檢舉案， 紅線依法不能停車，因檢舉違規屬實，只能依法開單，轄區一個月內交通檢舉案達1000件，因檢舉案件太多，需時間處理，但會依規定3個月內處理完畢。

警方表示，張女將機車違停在自由一路巷弄內紅線上，8月2日起接獲一連串罰單累計15張，其中5月檢舉2次、6月8次及7月5次，總罰款9000元，且都在同一地點，她一怒之下連寫3次警政信箱陳情。

張女說，她最早違規時間是5月18、19日，但她到8月2日才收到這2張罰單，未料8月8日又一次收到8張罰單，上網查詢，竟還有6張罰單已寄出，但尚未收到。

張女說，15張罰單自5月橫跨至7月，她知道違停錯了，也無再犯，但質疑警方為何照單全收，未提出勸導或提早寄出罰單。

警方說，15張罰單均是民眾拍照檢舉案，這類案件現場不會留下通知，因此檢舉人往往不知已被拍下。由檢舉案件太多，張女遭檢舉時間又分散，實難發現同車被檢舉多次，9月5日發現一次入案6件，雖無義務，但好意想提醒，可是車籍資料上未登記聯絡電話，後來民眾已自行上網查詢到罰單來陳情。

警方說，無論檢舉或陳情都是合法權利，雙方心情均可理解，如同檢舉人自覺權利遭侵犯持續檢舉15次，張女也一怒下連寫3次警政信箱陳情，15次檢舉加上3次陳情，警察就處理了18件公文。