一家都通緝犯 所長用「便當」抓人

2017-09-09 23:46

〔記者王捷／台南報導〕徐家父母與女兒疑都是詐欺通緝犯，小女兒接到警方電話時，以為警方是詐騙集團，警方只好派員南下到高雄等候小女兒出現，最後順利將小女兒送到地檢歸案，並無保飭回，這時警方才得知，連徐家父母也是詐欺通緝，徐父、母得知小女兒無保飭回，加上警方勸徐父母來警所吃便當，還有警方送護送到地檢，最後徐父、母才向警方投案。

徐家疑似因為借貸關係，被提告詐欺，但是徐家擔心有歹徒在地檢署堵人，因此不敢出庭，也搬離現住地擔心有人會找上門，小女兒則隻身到高雄設計公司上班，徐家父母則是在台中躲避，因為遲遲不到庭，遭到地檢通緝。

警方獲得徐家小女兒遭通緝後，小女兒接到警方電話時，給警方碰了軟釘子，自稱還在上班，要過幾天才會跟朋友到警所說明，但實際上卻以為警方是詐騙集團，但警方得知小女兒在公司，立即派員南下高雄，到公司找人。

小女兒得知警方來真的，才在老闆的協助下到警所說明，並解送到地檢署歸案，最後無保飭回；在警方詢問下，也才得知徐家整家都是詐欺通緝，警方又接連聯絡徐家父母，但是為了不讓徐父、母擔心逃亡，所長還委婉問，什麼時候要來警所？先幫他們叫便當。

最後徐家父母得知，小女兒無保飭回，加上警方勸說，決定到案說明，解送到地檢歸案。