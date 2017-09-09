2歲童噎昏！消防員搶吸「一口痰」 鬼門關前救命

金城消防分隊隊員合力將喝稀飯噎到、一度陷入昏迷的小男童，從死神手中救下。（金城消防分隊提供）

2017-09-09 23:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名感冒的2歲男童，昨晚喝稀飯時被異物噎到，一度停止呼吸、陷入昏迷。家長緊急將他送到消防隊急救，隊員顧不得被傳染風險，先將疑似痰狀異物吸出，再以口對口及哈姆立克急救法雙管齊下，將男童從鬼門關前救回。

金門縣消防局金城消防分隊說，2歲男童被送到消防分隊時，已有嘴唇發紫、昏迷狀態，狀況危急。

人命關天，隊員陳佳峻基立刻就用嘴將孩童口中疑似「一口痰」的異物吸出，緊接著進行口對口人工呼吸，並結合高級救護技術員王竑施予哈姆立克急救，經過幾次循環處置，終於聽到孩童發出哭聲，顯示生命徵象恢復，也恢復呼吸，再由救護車送往署立金門醫院治療，成功從死神手中將小生命救回！

金城消防分隊說，男童今天已經出院，所有同仁都替他高興。也提醒鄉親，「異物梗塞引起窒息」若不能在「4分鐘內」開始急救，後果嚴重，所以，在救護人員到達前幾分鐘，是救命的黃金時間，希望鄉親有機會可以把握學習「哈姆立克」等急救技能，一旦遇到類似狀況，有助提高患者存活率。