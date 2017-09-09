廚師疲勞駕駛闖禍 撞倒整排機車4人傷

李姓廚師今晚開車行經新北市樹林路段，疑因疲勞駕駛加上沒開車燈，橫掃路邊停放的11輛機車。（記者吳仁捷攝）

2017-09-09 23:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕20歲李姓廚師今晚途經新北市樹林區中華路時，突然衝撞路邊停放的整排機車，造成11輛機車受損，其中2名家長帶著3名學童正好要牽車，遭突如其來猛撞波及，造成1名婦人、3名國小、國中學童4人受傷送醫，最嚴重的10歲黃姓女學童小腿骨折送醫，李嫌沒有酒精反應，辯稱是疲勞駕駛釀禍。

樹林警分局調查，這起車禍發生在今晚近7時，李姓男子駕駛黑色轎車，行經樹林水源街時，因沒開車燈視線不明，加上疲勞駕駛，車頭往右偏疑，衝撞路邊機車停車格，撞擊11輛機車，剛好2名女子帶著3名小孩要牽機車離去，不幸遭李男連環撞波及，造成38歲林女擦傷、12歲黃姓女童擦傷、10歲黃姓女童小腿骨折、13歲任姓女童擦傷，4人都意識清醒，送往亞東醫院救治。

連環車禍現場一片混亂，李男座車車頭半毀、擋風玻璃碎裂，李男說，當時他疑因疲勞駕駛、加上沒開車燈視線不明，撞車時他也很錯愕，緊急剎車，對於撞傷人很過意不去；警方說，對李男酒測沒有酒精反應，但他辯稱疲勞駕駛，警方仍待進一步調查原因，釐清全案，目前朝過失傷害方向偵辦。

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