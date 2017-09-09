9/9 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-09-09 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月9日）開獎的第106000072期大福彩頭獎、大福獎以及第106000216期今彩539頭獎全部摃龜。

第106000072期大福彩中獎號碼為：「01、14、16、27、29、31、39，特別號03」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共47注獲得，每注可得4000元；肆獎共1126注獲得，每注可得400元；普獎共9363注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎6注獲得，每注可得10萬元。

第106000216期今彩539中獎號碼為「05、19、24、25、31」，頭獎摃龜；貳獎共128注獲得，每注可得2萬元；參獎共5631注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4838注獲得，每注可獲得50元。

第106000216期39樂合彩中獎號碼為「05、19、24、25、31」，四合摃龜；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4645注中獎，每注可得1125元。

第106000216期3星彩中獎號碼為「140」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000216期4星彩中獎號碼為「6626」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」