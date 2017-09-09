國姓鄉擋砂石車上路 鄉民11日集遊

國姓鄉民6日就舉白布條，抗議砂石車行經該鄉平面道路，公所揚言抗爭行動將會持續進行。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-09 19:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉公所反對仁愛鄉疏濬工程砂石車行經該鄉平面道路，11日起一連3天申請集會，埔日警方今表示，已先核准11日上午8時到下午4時的集會。

埔里警分局表示，分局是基於尊重民眾表達意見之自由，兼顧群眾安全及地方的安定，依法核准該集會時間。惟對於違法脫序的不理性行為，將嚴正執法，若現場有暴力或攻擊警察行為，將予逮捕或蒐證後依法究辦。也希望縣府能趕緊面協調兩鄉的紛爭。

國姓鄉長丘埔生於9月7、8日連2日率領各村長及鄉民召開反對仁愛鄉野溪疏濬工程之砂石車行駛鄉內平面道路記者會，又將於9月11、12及13日（下週一、二、三）再次申請集會，埔里分局基於尊重民眾表達意見之自由，兼顧群眾安全及地方之安定，依法核准9月11日8-16時之集會。

針對疏濬工程砂石車行駛鄉內道路所衍生之爭議，埔里分局本於警察職權，遵循「行政中立」及「依法行政」原則，規劃優勢警力執行安全維護專案勤務。除對於疏濬砂石車有無超速、超載…等交通違規，部署交通稽查點加強交通執法作為；另外，有關鄉民揚言以「封路攔車」激烈手段表達訴求的行為一節，經請示南投地方法院檢察署表示「該行為可能違反刑法第185條公共危險罪、第304條強制罪責」，恐有違法之虞。埔里分局期前尋求溝通管道，積極溝通疏導外，並特別製作「攔車違法 依法逮捕」、「和平理性 表達意見」標語，提醒鄉民不要有違法脫序之行為。

埔里分局長潘金葉強調，警察向來尊重民眾言論表達自由基本權，亦秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，協助民眾表達訴求，惟對於違法脫序之不理性行為，將嚴正執法，若現場有暴力或攻擊警察行為，將予逮捕或蒐證後依法究辦；並呼籲鄉民和平理性表達意見，同時建請縣政府能積極溝通協調平息2鄉長紛爭，才是鄉民之福祉。