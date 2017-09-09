罕見！車禍後酒測超標 竟是重傷造成...

2017-09-09 19:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕梁姓男子與2名友人騎車遊北海岸，無端被撞斷的電桿鋼纜掃到腹部，受腸穿孔等重傷，酒測值還被測出高達2.18，還好檢察官查明，梁是因為傷重，體內乳酸鹽異常升高，才會造成酒測值飆高，還他清白。

處分書指出，27歲梁姓男子去年8月間午後，與2名友人各騎一台騎車，由新北市蘆洲區，沿台二線騎往金山。

梁騎經萬里區加投路段時，一輛大貨車突然失控，自撞路旁電桿，梁閃避不及，慘遭掉落的電線鋼纜掃到腹部，人車倒地，導致他腸穿孔、腹膜炎等傷害。

梁無端遭波及，但倒楣還在後頭，他抽血的血液酒精含量超標，換算呼氣酒測值達每公升2.18毫克。

警方因此將梁依公共危險罪嫌移送法辦。

梁認為，醫院以抽血方式檢驗他體內酒精濃度，抽血驗體內酒精濃度的方法，是用抽血酵素法分析酒精濃度；由於他當時傷重，血液中酵素過高，會與血液中乳酸去氫酶產生干擾。

為釐清是否真的如此，檢方去函聯合醫事檢驗所詢問。

聯合醫事檢驗所回覆指出，民眾車禍受重傷，體內的乳酸鹽及乳酸去氫酶的異常升高，確實有可能會影響乙醇（酒精）偵測的數值。

檢方另根據警光雜誌522期酒後駕車對交通安全的影響，若人體呼氣酒精濃度值達每公升2毫克，行為表現會是接近死亡的程度。

檢方調查時，梁否認酒駕；他指出，事故前一天，他有喝一罐啤酒，同行的張姓友人也證稱，梁當天並未飲酒，動作正常，若酒測值真的高達2.18，梁已達泥醉程度，根本無法騎車。

檢方因此以無證據顯示梁酒駕，處分梁不起訴。