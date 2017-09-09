任內詐領補助款 退休校長認罪獲緩刑

2017-09-09 19:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市中和區自強國小已退休的李姓前校長，涉於在任期間，詐領教育部數學教材研發等計畫補助款、出席費，還指示職員偽簽不定期契約，讓兒子高姓女友兼任行政助理，共詐得58萬餘元，因認罪繳回犯罪所得，新北地院依詐欺等罪判李女、高女各徒刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，得接受40小時法治教育，李女另得上繳國庫50萬元、高女10萬元。

判決指出，教育部100年4月1日至101年6月30日，辦理「國小各年級數學基本關鍵能力與試題教材研發實施計畫」，新北教育局委由新北市國小數學輔導團承辦，李女擔任召集人，另自強國小還負責執行「101年度國小數學補救教學」、「課後輔助方案補救教學」等計畫。

李女明知高女僅擔任計畫行政助理2個月，竟指示職員簽定為期一年的不定期契約書，讓高女多領3萬3000元的行政助理費，另高女並無數學專長，李女也謊報高女協助專案計畫的檢測試題命題、數學補充教材學習單編輯，讓高女詐得41萬3880元。兩人還詐領會議出席費9萬6000元及教材印刷費4萬餘元。檢調接獲舉報核銷單據與帳目不符，此事才曝光。

李女、高女坦承犯行，並繳回犯罪所得，法官認為兩人均無前科，犯後態度良好，因此予以緩刑宣告，仍可上訴。