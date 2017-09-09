邊線非邊緣！他爭到撤銷超速罰單 被砍掉重練…

2017-09-09 18:39

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹李姓男子前年騎車超速，被固定測速器拍到而挨罰，李男認為警告標誌不明顯，向新竹地院提告撤銷罰單。竹院以警告牌離路面「邊線」3.6公尺，與「道路交通管理處罰條例」規定的0.5至2公尺不符，撤銷罰單。新竹監理站上訴，法官發現規定寫的是警告牌面與路面「邊緣」距離，「邊線非邊緣」，逆轉廢棄原判決，發回竹院更審。

李男前年11月騎車經過新竹市雙園路二段，兩度被拍到超速，收到罰單心生不滿，到現場觀察，發現測速器前方雖有3個警告牌，但一個倒在路邊；一個距測速器僅81公尺，不符100至300公尺規定；一支遠離路緣，未在規定的0.5至2公尺內。向竹院提出撤銷罰單告訴。

竹院根據現場人員提供資料，確認前兩個警告牌如李男所言，最後一個警告牌則離路緣3.6公尺，3個都不符合「明顯標示」規定，判決撤銷罰單。

但新竹監理站以「逕行舉發並無違誤，且已依規定設置告示牌，原處分自無違誤」數個字，上訴至台北高等行政法院。

台北高等行政法院法官仔細審視照片，查出3.6公尺是「警告牌牌桿」與「路面邊線（白實線）」的距離，與規定的「警告牌牌面邊緣」與「路面邊緣」應在0.5至2公尺間不同，兩者量測基準有異。

法官解釋，根據「標誌設置規則」規定，邊線指的是「用以指示路肩或路面外側邊緣之界線」；邊緣通常指「柏油路面之邊緣」，若是有「緣石」的道路，應以緣石外側視為路緣。

法官認為，邊緣與邊線的概念不一樣，原審以錯誤資料就撤銷罰單，有違誤，日前判原判決廢棄，發回竹院更審再調查。