中橫落石砸3人 日籍單車騎士重傷昏迷

台8線中橫公路174.45公里九曲洞西端隧道口，今日下午發生落石意外，來自日本靜岡縣的35歲單車騎士白井寬之當場被砸中，造成頭部撕裂傷。（警方提供）

2017-09-09 18:04

［記者王峻祺／花蓮報導］台8線中橫公路174.45公里九曲洞西端隧道口，今日下午發生落石意外，砸中3人，其中來自日本靜岡縣的35歲單車騎士白井寬之當場被石塊砸中，造成頭部撕裂傷，送醫急救仍呈現昏迷狀態，警方目前已透過護照先行聯繫日本台灣交流協會，將進一步通知家屬及詢問是否有同行旅客。

警方表示，受重傷的白井寬之，當時由天祥往市區方向騎乘，行經九曲洞西端隧道口時，被山壁掉落的多顆落石砸中頭部，當場血流如注、仰面倒地不起，送醫後仍因頭部撕裂傷昏迷，經查看護照後，得知昨日才剛入境台灣，已聯繫日本台灣交流協會通知家屬。

花蓮忠貞鐵騎車友何忠斌說，在西寶時，剛好有遇到白井寬之，因中橫落石及車輛多，一路還幫忙「戒護」注意後方來車，直到天祥才分開，沒想到日籍車友隨後就被落石砸傷，實在相當訝異。

車友陳文政說，白井寬之的車架主要來自歐洲三鐵大廠Dedacciai，安全帽則是Specialized，加上套件級數很高，包括RIDEA大盤組及大導輪等，初判他應該是名專業級車手，前來花蓮挑戰中橫公路。

警方調查，落石意外除造成日籍遊客白井寬之受重傷外，還有另名24歲來自台北的涂姓女子受到輕傷，當時她坐在由媽媽騎乘的機車後座，剛好被掉落的零星石塊擊中，造成頸部及腰部挫傷送醫。

騎乘在涂女及媽媽前面、剛好躲過一劫的妹妹說，一家3口自台北到花蓮玩，共租了2輛機車前往天祥觀光，不料回程行經九曲洞時，騎在後方的姊姊和媽媽突然摔車，下車查看才知道被落石打到。

驚魂未定的涂母說，當下只看見前方忽然有一堆落石從天而降，要女兒騎快點，沒想到還是被落石砸到，嚇到現在身體都還在發抖，但相當感謝一旁施工人員，協助她們躲到安全避難處。