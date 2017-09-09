第一天約出網友就剝衣舔乳 惡男判刑

2017-09-09 16:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣劉姓男子在聊天室認識中度智障的20歲女子小美（化名），第一次見面就帶往空屋強脫衣物抓奶舔乳，新竹地院依乘機猥褻罪判刑6月。

判決書指出，劉男於104年11月透過UT網路聊天室，與領有中度智能障礙手冊的20歲小美聊天後，相約下午見面，劉男見到小美後，明顯從外觀、一般簡單互動、語言表達及日常生活事務理解能力均不及常人，暨整體認知能力不佳等情，可知小美應有智能障礙、心智缺陷之人，因認有機可乘，且透過小美得知她住處附近伯父家無人居住，旋與小美一起進入她伯父家。

確認無人後，劉男竟利用小美中度智能障礙，對於性行為認知不足，不知抗拒機會，在2樓房間將小美衣服及褲子褪光後，以手撫摸胸部及以嘴唇親吻胸部而猥褻得逞。

小美哥哥發現妹妹不在家，於外出尋找之際察覺伯父家鐵門及客廳電燈均遭開啟，且客廳大門反鎖，乃在客廳大門外呼叫，約20至30分鐘後，小美始開門讓哥哥進入，小美哥哥見妹妹與劉男神色均有異，乃對劉男盤問後，認劉男並未竊取屋內物品，始讓劉離去。直到小美返家後經母親及伯母詢問後，始查知上情而報警處理。

事後劉男矢口否認乘機猥褻，辯稱不知小美有中度智能障礙，小美外觀、反應均與一般人無異，自己脫完衣褲後，還叫他舔胸部。然而檢察官第1次訊問時，小美因一直哭泣致完全無法回答，檢察官始另擇日訊問，但小美一開始猶哭泣不已，且表達時仍會停頓、低頭才能回答問題，因此法官認為小美身心受創，不採信劉男說詞。

法官審酌劉男為逞自己一己之私慾，乘小美心智缺陷不知抗拒而為猥褻行為，對於智能較低之人身體自主權極為不尊重，其心態十分可議，且犯後否認犯行，飾詞卸責，並無悔意，犯後態度不佳，因此依乘機猥褻罪判刑6月，易科罰金18萬元。