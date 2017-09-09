魂漂龜山島外海11年 空號追出子女落葉歸根

2017-09-09 15:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕58歲的陳姓男子95年5月23日離開新北市住處，家人以為他外出工作，因持續聯絡不上，95年6月間報案協尋，未料早在95年5月27日，海巡署第七（蘇澳）海巡隊在宜蘭縣頭城鎮龜山島東方約4海浬處海面，發現的一具浮屍就是陳男，因死者身上沒有證件、浮腫難辨識，公告協尋後沒有家屬認領，已埋葬在宜蘭頭城第一公墓。

海山分局防治組尋人高手蔡淑女說，陳男離家後約3天就落海，家屬24天後報案，錯失第一次比對的黃金時期，當年第七海巡隊也沒請警方建立無名屍體檔案，將案件報驗後，其DNA檢體送法務部法醫研究所，造成系統比對斷層，導致陳男漂魂龜山島外海11年。

蔡淑女說，撥打陳男兒子電話要確認陳男特徵時，未料已是空號，蔡淑女輾轉從警政網路進行相關比對，找出陳男妹婿電話，致電時，對方直覺陳男失蹤多年，懷疑是詐騙集團，後來警方解說不是詐騙，也不會要家屬轉帳掏錢，加上陳男確實失蹤多年，子女來到海山分局採驗DNA，才知道真是警方在幫忙尋父。

陳男兒女檢視無名屍照片時，發現身上沒有刺青，認為不是父親大體，蔡淑女建議2人採驗DNA比對，並送法醫研究所比對；蔡淑女說，因當年警方、海巡間，對無名屍案仍未建立共同協尋機制，海巡僅將資料送交宜蘭地檢相驗，蔡淑女再向宜檢調閱無名屍協尋案，得出該無名屍曾置換心臟瓣膜、前胸刺龍、右大腿刺麒麟等特徵，子女已幾乎確認就是父親大體，加上DNA比對吻合，陳家子女趕到父親下葬的頭城公墓祭拜，告慰亡父回家了，場面哀戚。

海山分局分局長黃勢清呼籲，失蹤協尋，不要放棄，發現家人失蹤，立即報案，不用等24小時，如果報案人聯絡電話更換，要即時向警方更正，讓尋人過程多一些線索，更建議家屬用科技方式採驗DNA比對，可前往法務部法醫研究所、各分局偵查隊或到海山分局防治組，申請DNA鑑驗比對（完全免費），多一分協尋管道，可讓失蹤者得以早日返家團圓。