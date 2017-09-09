小情侶育兒開銷大 騙藥劑師淪詐欺犯

警方將這對小情侶上銬帶回警所。（記者許國楨翻攝）

2017-09-09 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕潘姓情侶檔因缺錢向陳姓女藥劑師誆稱能以較低費用處理陳女手機門號欠費及過戶問題，藉此詐財得手2萬多元後食髓知味，竟再利用陳女名義試圖買機車，警方獲報趁雙方準備面交證件時逮人，潘男供稱因女友懷有身孕，家中還有兩名稚子要養，頂不住龐大開銷才犯下大錯。

警方指出，24歲潘男與19歲的林姓女友年紀輕輕，卻已有兩名分別2歲多及未足歲的兒子要照顧，而林女腹中尚有一未出世的嬰兒，生活處處都要花錢，頂不住龐大開銷為了生活費只得鋌而走險，淪為詐欺犯！

兩人日前向經由網路臉書認識在藥局工作的陳姓女藥劑師，得知對方正為名下的6個手機門號所困擾，想要提前解約其中4個，向陳女謊稱能以較低費用處理手機門號欠費及過戶問題，陳女信以為真交付雙證件影本及現金24000元委託處理。

兩人得手後食髓知味，再利用陳女名義試圖購買機車不成，只好用自己名義買機車再偽造陳女簽名擔任保證人，又向陳女誆稱要雙證件正本才能辦理手機問題，幸機車行老闆機警發現有異告知陳女，才讓整件事情曝了光。

台中市第三分局合作派出所前天接獲陳女報案稱遭到詐騙將交付證件，與對方約定當晚於北區某一超商碰面趕往埋伏，就在陳女交付證件給這對情侶檔之際現身逮人，潘男供稱，實在是因經濟拮据、急需用錢，才會鋌而走險，目前女友懷有身孕，家中還有孩童要照顧，為了生活才會犯下大錯。

警方聽聞後雖寄予同情，不但購買便當給2人食用，偵訊過程中也時時注意林女身體狀況，另所長陳昭佑也自掏腰包資助小情侶2000元作為生活費；但訊後仍將兩人依詐欺、偽造文書等罪嫌送辦。