半夜露天燃燒頻傳 嘉義打火兄弟疲於奔命

2017-09-09 13:57

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣溫室栽培即將進入小蕃茄栽種高峰期，上季枯萎蕃茄藤也要加速處理，雖有多種合法管道可供選擇，但少部分農友為了省事省錢，利用夜間露天燃燒，不僅污染空氣，消防隊據報前往滅火，疲於奔命，頗有煩言，太保市公所與嘉義縣環保局齊聲呼籲農友不要再露天燃燒，以免觸法挨罰。

太保市消防分隊這陣子頻頻接獲夜間火警事件，馳抵現場，卻發現大多並非一般火災，而是民眾露天燃燒一般廢棄物或農業廢棄物，屬人為故意，但放火者一聽到消防車汽笛聲早就逃之夭夭，沒有人承認是禍首。

消防隊員表示，露天燃燒各種廢棄物，撲滅容易，殘火處理比較棘手，例如枯萎的蕃茄藤，火勢撲殺後，裡面溫度仍高，很容易復燃，必須噴灑大量的水抑制火種，造成人力與水資源的多種浪費。

太保市長黃榮利指出，目前蕃茄藤與瓜藤等農業廢棄物，公所已從104年，7月起推出代清運措施，每公斤收費1.5元，迄昨為止，共代清運82件、總重123餘噸，另民間也有業者代收枯藤做為堆肥等用途，也就是農友有多重選擇，不應再露天燃燒。

環保局空污科長蔡彥宏表示，嘉義縣農業廢棄物露天燃燒情況原本相當嚴重，這幾年經環保局結合相關單位積極宣導，同時配合強力稽查手段，件數已大幅下滑，從往年5、600件降至100件以下。

不過仍有少部分鋌而走險，今年取締15件，但因難以追查行為人，只開單告發3件，每件罰款5000元。