賊趁暑假闖校園大搬家 士林警南北奔波終逮人

劉嫌在銘傳大學國際學生顧問室內尋找值錢且可供變賣的物品。（記者陳恩惠翻攝）

2017-09-09 13:48

［記者陳恩惠／台北報導］大學校園自由讓人進出，沒想到卻成為慣竊的提款機！暑期初期，銘傳大學辦公廳舍就發生竊案，包括秘書處、大傳科系多間辦公室的10餘組數位器材及抽屜現金同日遭竊，損失金額高達40萬元，警方調閱監視器，過濾清查發現是名全國偷透透的51歲竊盜通緝犯劉忠華，經多方鎖定劉嫌出沒在台中市豐原區一帶，本月6日晚間，趁他外出用餐時上前逮獲，不過贓物已全數變賣花光殆盡。

警方清查，劉嫌光是這個暑假近3個月間，趁夜間翻牆進入校園後大肆搜刮，至少犯下8起校園竊盜案，主要以北台灣的大學為主，除了銘傳大學台北校區外，銘傳大學龜山校區多達4件，甚至新竹清華大學、真理大學台南麻豆校區都成了劉嫌的提款機，所得3C贓物全遭變賣，百餘萬元幾乎花光。

劉嫌警訊時供稱，年輕時因愛好攝影，曾玩過一陣子相機，知道相機的市場行情，行竊往往以高價的數位相機及鏡頭為主要偷竊物品，不管在哪行竊，得手後的贓物全在豐原的跳蚤市場賤價兜售；由於劉嫌又因竊案遭通緝，必須入監服刑，警方將通緝部分先行移送台中地檢署，至於竊案再依法函送士林地檢署。

相關影音