男蟲PO花美男照誘出少女性侵 重判10年

2017-09-09 12:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓漁民在LINE大頭貼PO上花美男照，誘出情竇初開的13歲少女小芬後，指侵、性侵小芬2次。基隆地院依加重強制性交罪重判他10年徒刑。

判決指出，許姓男子在BeeTalk交友軟體、LINE通訊軟體大頭貼，PO上花美男子照，迷倒13歲小芬（化名）。

許男去年11月間藉此花美男照約出小芬後，謊稱自己是花美男的友人，花美男叫他先來載她，下班會就會趕過來。

小芬一心想見花美男一面，遂跟著許男與許的謝姓友人及謝的女友一起到海邊遊玩。

許與小芬等4人一直玩到隔天凌晨3時許，許先載謝的女友返家後，將小芬與謝載至他住處睡覺，3人各睡一張床。

隔天中午，許見謝熟睡後，跑到小芬睡的床上，以手壓制小芬雙手後，脫掉小芬衣褲後，指侵、性侵得逞。

許性侵小芬時，聽到房外有聲音，趕緊穿上衣服離開，未料2小後，見小芬還在睡，又跳上小芬的床上，脫小芬衣服性侵小芬，直到小芬哭泣才停止。

小芬遭性侵後，為了想見花美男一面，仍繼續住在許家，直到發現根本沒有花美男這個人，才自己搭公車返家，告訴父母遭許性侵。

法院認為，許明知小芬還是國中生，未滿14歲，竟以花美男照片引誘小芬見面，為逞獸慾，性侵小芬2次。

由於小芬未滿14歲，許性侵小芬2次，被依加重強制性交罪各判8徒刑，應執行10年徒刑。