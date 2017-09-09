搶奪慣犯9個月3度被羈押 雙親、孕妻傷透心

2017-09-09 12:51

〔記者蔡清華／高雄報導〕34歲陳姓搶奪慣犯，今年1月起在高雄市鳳山區連續搶奪，遭法院裁定羈押，4個月後交保又犯被逮再羈押，8月22日交保後，9月6日又搶女子皮包，昨天第3度遭法院羈押，讓他老邁雙親、及妻兒傷透心！

警方表示，鳳山區一女子6日清晨在鳳山區「鳳農市場」挑選物品時，遭一名歹徒騎乘機車以徒手方式，由後方搶奪手手提包，內有手機一支、現金2萬元。

警方分析，犯嫌犯罪手法、體型及臉部特徵，與陳姓列管人口相符，著手佈線，7日下午在高雄市鳳山區自強一路將他逮捕到案，依搶奪、竊盜、毒品、毁損公物等罪嫌擴大偵辦。昨天三度被法院裁定羈押。

警方調查，陳嫌今年1月間在鳳山區犯下連續搶奪案遭聲押。今年5月交保後，竟於6月間再以竊車行搶之手法，在鳳山、左營及三民區犯下多起搶奪案，再度被捕後羈押至8月22日獲保釋。

陳嫌保釋後仍不知悔改，從8月27日晚間，到9月6日清晨在鳳山區連續犯下4起搶奪及竊案，陳嫌犯案前還會先勘查地形挪動附近路口監視器，造成監視器拍攝角度無法發揮功能。

警方說，陳嫌60歲雙親無業，還育有3名幼子，在他被關期間，全靠已懷有身孕的妻子打工維持家計，全家人租屋度日，每回為了籌幾萬元的保釋金，老父四處借錢，陳嫌不走正路，真得很同情其家人。