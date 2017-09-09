男網友帶這些東西居心不良 show girl痛罵「差點上賊船」

2017-09-09 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子在網路認識一名住北部的張姓show girl，日前趁對方南下工作機會邀約見面開車搭載，未料居心不良的陳男竟攜帶含搖頭丸成份的毒咖啡包意圖不軌，所幸遇到警方攔檢查獲，讓一度還替陳男緩頰的張女當場翻臉大罵，「差點誤上賊船」。

台中市警局保安警察大隊特勤中隊當晚巡經西屯區甘肅路、漢口路口一間超商前，發現一輛白色轎車違規併排停車趨前盤查時，只見29歲的陳姓男駕駛神情緊張且雙手不斷顫抖，副駕駛座則坐了一位身材面貌姣好的19歲張姓女子，警方直覺可疑要求兩人出示證件受檢。

陳男向警方說，日前在網路上認識從事show girl的張女，對方恰好從台北下來工作順道相約見面，所以見到警方盤查會緊張，張女則頻頻點頭為陳男緩頰，未料就在陳男開啟車門下車出示證件之際，被眼尖員警發現車內排擋桿左側塞著1只內有7包咖啡包的紙袋，惟包裝圖案跟一般市售咖啡包並不相同。

陳男則辯稱，先前在夜店聽說這種咖啡包是美容聖品，喝下後可以達到膚質變好、膚色變亮的效果才購買，打算趁著與張女見面時送給對方當見面禮請她喝，未料2人剛見面就遭攔查，警方查覺有異，以毒品試劑檢測後呈毒品MDMA陽性反應，果不其然真的是毒咖啡包，懷疑居心不良的陳男意圖不軌。

張女聽後當場翻臉生氣地說，沒想到自己差點誤上賊車，剛剛還為陳男緩頰，幸好警方及時查獲，警方訊後將陳男依毒品罪嫌送辦。

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