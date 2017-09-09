北律：退出全聯會非天龍國傲慢 是期待改革

得知北律退出全聯會，慶祝大會現場律師們表情輕鬆。（記者吳政峰攝）

2017-09-09 12:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台北律師公會（北律）今（9）日投票是否退出律師公會國聯合會（全聯會），共有1268名會員投下贊成票，佔全體投票數87%，北律正式宣布退出全聯會。理事長薛欽峰表示，這不是天龍國的傲慢，也不是要消滅其他公會，而是對改革的期待，未來將持續對話，互相理解。

薛欽峰表示，今日參與開會的會員數爆棚，是參加過最慷慨激昂的一次，代表會員對「單一入會全國執業」的期待，而退會議案獲得壓倒性通過，日後將依照會員大會決議辦理。

薛欽峰指出，本次退出全聯會，是為了凸顯不同聲音，以及北律在全聯會中相對有限且不合理的發言權，不是分裂，只是拒絕虛假且背離多數律師意見的共識。

有人質疑北律退出全聯會是天龍國的傲慢，仗著人多錢多，不願與其他公會溝通，是要消滅其他公會，薛欽峰回應，這樣的批評是混淆視聽、拖延改革，北律已花27年和全聯會與其他公會溝通，卻等不到負責任回應，已不願再等。

薛呼籲全聯會與各地方公會持續溝通，即便立場不同，也應互相理解，非互相傷害，另要求主管機關與立法委員盡速審議「律師法」修正案，盡速完成「單一入會全國執業」的理想。