惡狼覬覦鄰女美色 潛入閨房自慰又亮刀企圖性侵

2017-09-09 11:55

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖色鄰居！高雄市一名23歲女子，去年9月返回承租套房，驚見隔鄰謝姓男房客渾身光溜溜，拿著她的內褲在自慰，被害人嚇得尖叫，謝男竟持刀恫嚇，「再叫就殺了妳！」並數度要被害人脫去衣服，被害女子拚命抗拒，趁隙逃出向樓上鄰居求救，高雄地院一審，謝男否認要性侵被害人，辯稱自己只是「戀物癖」，但說法不被法官採信，依侵入住居罪、持刀強制性侵未遂等罪判刑4年。可上訴。

判決指出，謝姓男子與被害女子同為高雄市三民區大昌二路某民宅3樓分租套房的房客，謝男因愛慕被害人，於105年9月10日上午，被害女子外出獨留有線電視工人在其房內換裝機上盒，謝男向工人佯稱「無須關門，我關就好」，而於同日22時許，擅自進入被害女子未上鎖的房內，脫光衣物後，拿被害女子的內衣褲套住其下體，並觀看被害女子的臉書照片自慰。

翌日（11）凌晨0時30分許，謝男聽聞被害人返屋聲響，旋拿取房內冰箱上之水果刀，裸身藏於廁所，再衝至房門邊擋在房門前，持刀向被害人恫稱，「不要叫，再叫就把你殺掉」等語，並脅迫喝令被害人脫衣，被害人飽受驚嚇、尖叫大哭，然為求脫身，乃後退跳上床，央求謝男放下刀子並加以安撫，謝男始放下水果刀，惟仍喝令女方脫衣，經被害人拒絕並央求其離開且保證不會報警，謝依舊不為所動，並恫稱，「你再這樣，信不信我現在會殺了你」等語，被害人持續哀求謝男離開，謝再表示，「要我回去可以，但要讓我得到什麼」等語，被害人深感恐懼，乃跳下床欲趁隙要逃跑，謝男見狀再次要求被害人脫衣遭拒，謝男一度欲將被害人壓倒在床，經被害人奮力抵抗衝出房門，謝男自後追趕，被害人拚命抵抗逃離該處，奔向4樓住戶求救，謝男始未能得逞。

被害人於反抗、逃離過程中，受有雙上肢及左下肢瘀傷之傷，向警方報案。高雄地院審理時，謝男辯稱自己只是「戀物癖」，沒有要性侵對方，但法官請醫界鑑定不採信，將謝男依侵入住居罪判刑6月，可易科罰金，另持刀強制性侵未遂則判刑4年。可上訴。